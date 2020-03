Capello: «L’unica cosa certa è che non si può giocare a calcio»

Fabio Capello, ex allenatore di Roma, Juventus e Real Madrid tra le altre, è intervenuto ai microfoni di AS per analizzare il momento

Fabio Capello, ex allenatore di Roma, Juventus e Real Madrid tra le altre, è intervenuto ai microfoni di AS per analizzare la situazione coronavirus in Italia:

«Le giornate sono molto, molto lunghe, ma devo essere grato per il fatto che non ha colpito nessuno della mia famiglia. Sarà una situazione complicata in tutto il mondo. Rinviare l’Europeo è una buona idea. Non si sa quando finirà tutto questo, bisogna spostare tutto al prossimo anno. Non si può neanche dire se si giocheranno i campionati, vedremo. Quello che è certo è che non si può giocare a calcio».