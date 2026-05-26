Fabio Capello: «Juve, la base c’è. Ora segui Spalletti. Incognita Milan, ecco cosa manca»

L’ex tecnico di Signora e Diavolo analizza la crisi delle due squadre e come possono ripartire per rinascere

Fa rumore che due big storiche del calcio italiano e internazionale stiano fuori dalla Champions League. Ancora di più per Fabio Capello, che col Milan e la Juventus ci ha giocato, per poi dirigerle con successo da allenatore. La Gazzetta dello Sport lo ha interrogato.

LEGGI ANCHE: le ultime notizie in Serie A

COS’HA IL MILAN «Rispondo con altre domande. È successo qualcosa nello spogliatoio? Qualcuno non aveva più voglia? Hanno fatto un dispetto all’allenatore o alla società? Sono tutti quesiti che uno, esternamente, si pone ma non ci sono risposte per ora. Sono supposizioni. Ma la realtà è che in campo pochi si sono impegnati e tanti hanno passeggiato».

C’É UN COLPEVOLE «No, è sempre cinquanta e cinquanta. Una parte sta nelle componenti di campo e l’altra nella dirigenza».

ALLEGRI OUT, SPALLETTI IN «Evidentemente il club bianconero vede in Luciano un condottiero che potrà riportare la squadra di nuovo ad alti livelli. Da parte del Milan invece c’è una rivoluzione in corso. E in questi casi pagano tutti. Anche se non so su quali basi ricostruiranno la squadra. Certo è che se ogni volta si butta tutto e si ricomincia da zero e magari arriva qualcuno che non conosce il Milan, o che pensa di sapere tutto ma invece è abituato ad altri ambienti… è ancora più complicato ripartire».

COME RIPARTIRE «La Juve ha tenuto il suo condottiero; l’allenatore saprà dialogare col club per dire cosa manca e cosa sistemare. Il Milan invece è un’incognita. È una casa di carta per adesso. Da ricostruire».

COME SI RICOSTRUISCE LA CREDIBILITA’ «La Juventus delle basi le ha e penso proprio che dopo questo tonfo sappia dove vuole tornare. Se invece guardo al Milan vedo per ora solo tante ipotesi e punti di domanda. Ma ritengo che se dovessero arrivare elementi che già conoscono l’ambiente rossonero e la storia di questo club potranno sicuramente dare un aiuto più efficace. Se invece dovesse arrivare un profilo inesperto… allora diventerebbe di nuovo tutto molto complicato».