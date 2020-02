Capello: «Razzisti fuori dagli stadi a vita» – VIDEO

Fabio Capello ha parlato a margine Laureus in scena a Berlino del fenomeno razzismo negli stadi di calcio. Le sue parole

Fabio Capello ha parlato a margine dei Laureus 2020, in scena a Berlino, del fenomeno razzismo negli stadi di calcio di tutto il ondo. Le sue parole.

«Bisogna fermare le partite e i giocatori devono essere compatti in questo. E poi bisogna combattere le persone colpevoli di episodi di razzismo. Ci sono tifosi che vanno appositamente allo stadio per quelle cose. Gli piace fare quei cori. Bisogna combatterli e bandirli per sempre dagli stadi».