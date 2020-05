Capello: «Ronaldo il talento più grande, ne ho allenati tanti»

Fabio Capello non ha dubbi: Ronaldo il Fenomeno è stato il più grande giocatore che ha avuto la possibilità di allenare

E’ Ronaldo Luís Nazário de Lima il miglior talento allenato da Fabio Capello nel corso della sua iridata carriera da tecnico. A ribadirlo è il diretto interessato, nel corso del suo intervento a Sky Sport.

«Quando mi chiedono “Fai la formazione del Real Madrid” devo farne 3. Come quando mi dicono chi è il più bravo. Ne ho allenati tanti. Poi ci sono i giocatori che fanno qualcosa di più. Per farti un esempio, il più grande talento è Ronaldo il Fenomeno. Faceva le feste tutti i giorni. Quando l’han mandato via abbiamo ricominciato a vincere, ma il talento era grande».