Capello: «Scudetto? Per il Milan vincere è possibile»

Fabio Capello, ex allenatore del Milan e opinionista su Sky, ha parlato dei rossoneri a La Gazzetta dello Sport. Le sue dichiarazioni:

SCUDETTO – «Ripetersi è possibile. Ma il quadro è cambiato. Il Milan sta lavorando per rinforzarsi ma lo hanno fatto anche le altre, sarà una lotta aperta con Inter, Juventus, Napoli e Roma. Cinque sorelle attrezzate per arrivare fino in fondo, con allenatori che hanno vinto, che spettacolo. Il pericolo per il Milan è nella testa, specialmente se alleni giocatori non abituati a vincere con continuità. Quando si vince si tende a pensare di aver fatto tutto, invece in un club come il Milan vincere significa aver fatto il proprio dovere. Occorre cancellare i ricordi del successo e ripartire da zero, con la mente nel presente. I ricordi torneranno utili più avanti».

