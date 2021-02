Capozucca Cagliari, è fatta: accordo tra il ds e il presidente Giulini

Cagliari, Capozucca ritorna al Cagliari: accordo trovato tra il DS e il presidente dei sardi Giulini oggi incontratisi a Milano

Svolta Cagliari: secondo quanto appreso dalla redazione di CalcioNews24, oggi il presidente Giulini ha incontrato a Milano il direttore sportivo con cui ha trovato l’intesa per il ritorno in Sardegna dopo aver già fatto parte in passato della nomenclatura dirigenziale del club.

DI FRANCESCO VERSO L’ESONERO – Oltre all’intesa per il ritorno per Capozucca, ora Giulini deve sciogliere i nodi riguardanti il futuro della panchina: Eusebio Di Francesco è sempre più vicino all’esonero, si tratta con Semplici.