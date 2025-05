Caressa entusiasta di Lamine Yamal: «Mai visto uno così a 17 anni... Anzi, solo uno!» Il paragone che non ti aspetti

Le parole di Fabio Caressa su Lamine Yamal, stella della Spagna e del Barcellona: «In 50 anni ho visto solo uno giocare così a 17 anni»

Fabio Caressa nel corso del Club su Sky Sport ha parlato di Lamine Yamal, stella del Barcellona e prossimo avversario dell’Inter in Champions League, con toni a dir poco entusiasti: per il telecronista la stella dei blaugrana, ad appena 17 anni, non ha paragoni, anzi, solo uno! Di seguito le sue parole.

«Yamal è una cosa assurda. Lo abbiamo visto agli Europei, poi a Barcellona… Non sembra che tocchi il campo! Sono 50 anni che vedo il calcio e uno così forte a 17 anni non l’ho mai visto. Ok Messi ma è arrivato leggermente dopo anche se fuoriclasse, pure Maradona, ma non è che voglio fare paragoni… che spettacolo però. Fa delle cose pazzesche. Uno però mi viene in mente ora che ci penso: Antonio Cassano. Solo lui faceva cose così a 17-18 anni».