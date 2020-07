Caressa risponde a Mihajlovic: «L’argomento era il rigore di Lautaro»

Fabio Caressa ha dato seguito alle accuse di Sinisa Mihajlovic in merito a Inter Bologna: le parole del giornalista di Sky Sport

Fabio Caressa ha risposto alle accuse di Sinisa Mihajlovic, secondo il quale il giornalista di Sky Sport non avrebbe dato la giusta attenzione alla vittoria del Bologna sull’Inter.

«L’unica cosa fastidiosa, e lo voglio dire, ma non per me che non me ne frega proprio niente, è il concetto che avere una compagna di successo accanto sia disdicevole. Questa cosa per chi ha due figlie come me è una cosa un po’ grave nel 2020. Sono il marito di Benedetta Parodi e ringrazio il cielo tutti i giorni. Abbiamo parlato del Bologna per tutto il post partita, che si è giocata alle 17. Io sono andato in onda la sera e alle 00.40 ho scelto di parlare di Lautaro e del rigore, l’argomento era quello».