Carisma e Dna Milan, tocca a Maldini risollevare le sorti rossonere

Tocca a Paolo Maldini risollevare le sorti del Milan, lui che ne incarna il Dna e lo spirito, oltre al carisma da capitano che lo ha sempre contraddistinto.

Lui nato e cresciuto nel Milan, ha debuttato giovanissimo fino a diventarne una bandiera. Storico capitano e leggenda rossonera, ora dirigente. Proprio in questo ruolo dovrà cercare di riattivare i big e rimettere in sella una squadra apparsa scarica e senza fiducia in questo 2023. Chi se non lui può davvero toccare le corde giuste e far scattare la molla nella testa dei giocatori del Milan. Nel bene e nel male, soprattutto nella seconda, bisogna salire in sella e combattere al fianco di giocatori e allenatore. L’idea di gruppo che parte dal campo e si estende fino alla dirigenza perché per uscire dalla crisi c’è bisogno di tutti.