Carnevali: «Frattesi? Speriamo abbia lo stesso destino di Locatelli»

Giovanni Carnevali, ad del Sassuolo, ha parlato ai microfoni di DAZN prima del match contro la Juventus. Le sue dichiarazioni

DIONISI – «Dobbiamo cercare di fare il massimo risultato oggi, è normale. Con il mister va bene, è un allenatore che sta crescendo e con lui la squadra. Credo che siamo sulla strada buona, siamo contenti di questo sapendo che è solo l’inizio e lasciando perdere gli anni passati».

FRATTESI NUOVO LOCATELLI – «E’ un giovane, un ragazzo che è da tanto con noi. Puntiamo molto su di lui, fa parte della nostra filosofia. Speriamo abbia lo stesso destino di Locatelli».

LOCATELLI – «Una cena è poco per quello che abbiamo fatto per lui. Me ne aspetto qualcuna in più».