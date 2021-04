Carnesecchi: «Volo con l’Under 21 ma non sono pronto per l’Atalanta»

Il giovane portiere della nazionale Under 21 Carnesecchi ha spiegato in un’intervista a La Gazzetta dello Sport le sue ambizioni

Molti lo ricordano soprattutto per il miracolo contro la Spagna nelle qualificazioni agli Europei con l’Under 21, ma Marco Carnesecchi è anche tanto altro. Ecco la sua intervista rilasciata a La Gazzetta dello Sport.

UNDER 21 – «La parata all’ultimo minuto contro la Spagna mi ha dato tanta fiducia. Per quattro gare non ho preso gol e poi mi ha lanciato alla Cremonese. Non amo però le parate spettacolari, preferisco la concretezza e il non subire gol»

ATALANTA NEL FUTURO – «Sono di proprietà dell’Atalanta, ma per il momento guardo al presente e alla Cremonese. Devo dare continuità al mio percorso senza affrettare i tempi. Mi manca ancora qualcosa per essere il portiere dell’Atalanta in Serie A»

PECCHIA VS NICOLATO – «Sono entrami bravi allenatori, ma il Ct è giusto che punti più a creare un gruppo forte, Pecchia invece può insegnare nel tempo un’identità tattica ben precisa. Il suo 4-3-1-2 è però simile per certi versi al 3-5-2 che usiamo in nazionale»