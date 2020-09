Carnevali: «Mercato Sassuolo? Valuteremo situazioni interessanti»

Carnevali ha partecipato alla presentazione della squadra e delle maglie al Mapei Football Center: le parole del dirigente del Sassuolo

(Dal nostro inviato) – Giovanni Carnevali, dirigente del Sassuolo, ha partecipato alla presentazione della squadra e delle maglie al Mapei Football Center.

CERIMONIA – «Mi dispiace non essere lì. Sto bene ma mi fa piacere sentire l’affetto dei nostri tifosi. Stiamo combattendo molto sia a livello federale che a livello governativo per riavere i tifosi allo stadio, anche in maniera graduale, perché senza di loro non è sport. Essere qui stasera, anche se in numero ristretto, con i tifosi è sicuramente importante. Da qui dobbiamo iniziare per combattere il Covid. Questo deve essere l’inizio per riaprire gli stadi».

CALCIOMERCATO – «Sono momenti complicati perché non è facile. Vogliamo continuare in questo progetto di crescita, dobbiamo analizzare una nuova serie di situazioni che possono arrivare. Abbiamo fatto la nostra strategia con il mister e Giovanni Rossi. Se dovessero arrivare delle situazioni interessanti le valutiamo ma stiamo anche cercando di capire dove possiamo rafforzare questa squadra, abbiamo giovani interessanti da dare in prestito. Ci sono tanti calciatori che ora hanno l’ambizione di venire da noi. Stiamo lavorando su tutto. Il desiderio è quello di continuare su questa squadra».