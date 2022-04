Caro biglietti, Lotito ai tifosi: «Il danno viene fatto alla Lazio, non a me»

Claudio Lotito ha risposto alle proteste dei tifosi per il caro biglietti: ecco cosa ha detto il presidente della Lazio

La protesta dei tifosi della Lazio per il caro biglietti si fa sempre più vivace ogni giorno che passa. La Curva Nord ha già annunciato che non entrerà allo stadio domenica sera per il match contro il Milan in segno di protesta.

Raggiunto dai microfoni di Notizie.com Claudio Lotito ha così commentato la scelta dei supporter: «Il danno viene fatto alla Lazio, non certo a me…».