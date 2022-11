Casadei: «Chelsea? Mi sto divertendo, un’esperienza positiva»

Le parole di Cesare Casadei dal ritiro dell’Under 21 sull’esperienza che sta vivendo al Chelsea: «Volevo uscire dalla mia zona di sicurezza»

Cesare Casadei ha parlato in conferenza stampa dal ritiro dell’Under 21, in vista della sfida alla Germania. Di seguito le sue parole sul sua esperienza al Chelsea.

«Quando mi è arrivata la proposta ho avuto l’opportunità di fare questa esperienza e sinceramente l’ho presa a braccia aperte perché, anche se non è stata una scelta facile da prendere o comoda, mi sono sentito di doverla fare e di uscire dalla mia zona di comfort. A chi si trovasse di fronte un’occasione simile, per come sta andando, la consiglio perché per il momento mi sto divertendo e la considero un’esperienza super positiva».