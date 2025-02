Casale: «Quando non puoi vincere meglio non perdere; non sto giocando molto, ma in allenamento mi faccio sempre trovare pronto»

Le parole di Nicolò Casale, difensore del Bologna, dopo il pareggio ottenuto dai rossoblù in trasferta contro il Lecce

Nicolò Casale ha parlato ai microfoni di Sky Sport dopo il pareggio 0-0 in Lecce Bologna. Di seguito le sue parole.

«Per noi difensori, quando gli attaccanti sono in fiducia, è sempre difficile. Sono contento, questa stagione non sto giocando molto ma ho sempre spinto in allenamento e ho cercato di farmi trovare pronto. Oggi partita difficile, quando non puoi vincere meglio non perdere»