Casarin: «Falli di mano? Si rischia di deragliare»

Paolo Casarin, ex arbitro italiano, ha parlato, in una intervista a La Gazzetta della Sport, della questione relativa ai falli di mano in Serie A.

RISCHIO DERAGLIAMENTO – «Se una regola è sbagliata la si interpreta e si lavora per modificarla. Continuiamo questo processo, valutiamo le regole, interpretiamole in maniera chiara e sensata e cerchiamo anche di modificarle. Cos’è questo fortissimo rispetto delle regole? Se è necessario cambiare si cambia. Altrimenti si rischia di deragliare. Si potrebbe poi finire per crearceli i rigori. Se basta un contatto di braccio non è così difficile che io provi a tirare sul braccio di qualcuno. E quindi bisogna tutelare anche la figura e la funzione dell’arbitro che deve recuperare prerogativa e capacità di valutazione».