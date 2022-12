Casini: «Tebas contro la Juve? Non la reputo una posizione comprensibile»

Lorenzo Casini, presidente della Lega Serie A, ha parlato al termine dell’assemblea del massimo campionato italiano della situazione della Juve

PAROLE – «Posizione Tebas contro la Juve? Non la reputo una posizione comprensibile, per la stessa ragione che ho detto prima: ci sono indagini in corso e non si commentano le indagini in corso».