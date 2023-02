Caso Dani Alves, arriva la decisione sulla libertà vigilata

Il Tribunale di Barcellona ha deciso in alla richiesta di libertà vigilata presentata da Dani Alves. I dettagli

La terza sezione del Tribunale di Barcellona ha deciso che Dani Alves rimarrà in carcere dopo aver dato ragione alla difesa della vittima sul ricorso depositato pochi giorni fa.

All’ex Juventus e Barcellona non è stata concessa la libertà vigilata perché per i giudici il rischio che possa far valere la sua posizione e scappare in Brasile è molto alto. La data del processo non è ancora nota.