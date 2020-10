Non si terrà oggi l’udienza per il ricorso della Roma relativo al caso Diawara: il tutto è rinviato al 4 novembre

Il caso Diawara ancora non trova un ribaltamento di fronte. L’udienza per il ricorso presentato dalla Roma era in programma oggi ma come riportato dall’ANSA viene rinviato al 4 novembre.

Diawara era stato inserito nella lista degli under 22 pur avendo superato il limite d’età contro il Verona. La svista è costata cara alla Roma, con il 3-0 a tavolino per i veronesi.