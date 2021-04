Caso Mayorga, Ronaldo nei guai: la donna chiede maxi risarcimento da 65 milioni

Secondo i tabloid inglesi, l’ex modella Kathryn Mayorga avrebbe chiesto un maxi risarcimento a Cristiano Ronaldo

Kathryn Mayorga torna a far parlare di se. L’ex modella che aveva accusato di stupro Cristiano Ronaldo, sta proseguendo la sua battaglia contro il portoghese e adesso, come riportato dai tabloid inglesi, avrebbe chiesto al cinque volte Pallone d’oro un risarcimento per “dolore e sofferenza”.

Il Mirror ha quantificato questa richiesta in una maxi cifra da 56 milioni di sterline, circa 65 milioni di euro spese legali comprese.