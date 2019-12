Caso Nzonzi, Terim chiaro: «Nessuno può comportarsi così»

Caso Nzonzi, l’allenatore del Galatasaray Terim attacca l’ex Roma: «Nessuno ha il diritto di comportarsi in quel modo»

L’inizio stagione per Steven Nzonzi al Galatasary era stato più che positivo. Nelle ultime settimane tuttavia il francese si è scontrato con la società per alcuni comportamenti non graditi.

A tal proposito ha parlato il tecnico, Fatih Terim: «Ha fatto quello che ha fatto e noi abbiamo preso la sua decisione. Posso solo dirvi che il suo comportamento non è stato irrispettoso solamente nei miei confronti, ma anche nei confronti di tutti i suoi compagni. Nessuno ha il diritto di fare quello che ha fatto lui».