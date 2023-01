Caso Plusvalenze, è il giorno del giudizio: i rischi della Juve e delle altre società coinvolte

Oggi è il giorno del giudizio per quanto riguarda il caso plusvalenze, alle ore 12:30 la corte d’appello deciderà se riaprire il fascicolo o meno

Il procuratore capo Chiné è convinto che nelle 14 mila pagine di Prisma si trovino «numerosi indizi gravi idonei a modificare la decisione finale». Anche per questo la Juventus, e le altre società coinvolte, tremano che possa riaprirsi l'inchiesta che era stata archiviata in assoluzione in primo e secondo grado.

Nell’istanza di revocazione il procuratore non ha espresso le sue intenzioni in merito alle pene da chiedere. Potrebbe restare su quelle già formulate, ma potrebbe andare oltre. Data la difficoltà evidente di dimostrare che le plusvalenze abbiano determinato un’iscrizione altrimenti impossibile (tornerebbe il problema di come si possa definire il reale valore di un giocatore), è questo l’elemento normativo che, se la Procura ritenesse i nuovi elementi probatori particolarmente gravi, potrebbe comunque portare alla richiesta di punti di penalizzazione.