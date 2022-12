Caso Plusvalenze, non solo la Juventus altri otto club nel processo

La FIGC non dà tregua alla Juventus e vuole riaprire il caso plusvalenze che vede coinvolti i bianconeri e altri otto club

Sono tante le nuove prove della Procura Federale per riaprire il caso. Nelle 106 pagine di impugnazione, Chiné porta elementi nuovi come intercettazioni telefoniche, intercettazioni ambientali, comunicazioni informatiche e documenti scritti a mano che dimostrano l’esistenza di un sistema. Remota la richiesta di retrocessione ma potrebbero arrivare per società e dirigenti coinvolti dei deferimenti. Oltre alla Juventus coinvolte anche Genoa, Sampdoria, Parma, Novara, Pescara, Pro Vercelli, Pisa e Empoli. Lo scrive La Gazzetta dello Sport.