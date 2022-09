Caso Pogba, arrestato il fratello Mathias! Ultimissime novità sulla vicenda

Caso Pogba, arrestato il fratello Mathias: le ultimissime novità sulla vicenda che sta coinvolgendo il centrocampista

Stando a quanto riportato da France Press, dopo tre giorni di interrogatori Mathias Pogba sarebbe stato nuovamente incarcerato perché evidenziato ocme il principale colpevole dei tentativi di estorsione ai danni del fratello Paul.

Ci sarebbero poi altre quattro persone coinvolte in questa vicenda. Il 32enne rimane in carcere con l’accusa di “estorsione in banda organizzata” e partecipazione a “un’associazione per delinquere”.