Cassano contro Inzaghi: «Ha rovinato completamente l'Inter per questo motivo. E' andato in Arabia perché...» - Calcio News 24

Cassano contro Inzaghi. Ecco le accuse da parte dell’ex attaccante nei confronti dell’ex tecnico nerazzurro

Antonio Cassano torna a far parlare di sé con una delle sue solite uscite pungenti, stavolta rivolta a Simone Inzaghi, fresco di addio all’Inter e pronto a iniziare una nuova avventura in Arabia Saudita con l’Al-Hilal. L’ex fantasista, mai tenero nei confronti dell’ex tecnico nerazzurro, ha rilasciato dichiarazioni forti durante il podcast Viva El Futbol, criticando duramente il percorso di Inzaghi sulla panchina interista.

Cassano ha espresso senza mezzi termini la propria opinione: «Tutti quelli che lo facevano passare per un genio devono sapere che ha distrutto l’Inter in questi quattro anni. Ha vinto un campionato, ma ne ha buttati altri tre. Non ha valorizzato nessuno, ha preso in giro i tifosi dell’Inter, considerando che aveva già l’accordo con l’Al-Hilal da tempo». Un’accusa pesante, che punta il dito contro la gestione tecnica e soprattutto contro la trasparenza del tecnico piacentino.

Ma Cassano non si è fermato qui. L’ex giocatore di Sampdoria, Roma, Real Madrid, Milan e Inter ha proseguito con toni ancora più duri: «La barzelletta più grande? Dire che voleva fare un’esperienza all’estero e che stava studiando il calcio arabo. Ma per favore… è andato lì perché guadagnerà 25 milioni di euro all’anno. Prima ancora della finale di Champions si sapeva tutto. È solo andato a prendere i soldi, come fanno tutti».

Come spesso accade, le parole di Cassano dividono: da un lato c’è chi apprezza la sua schiettezza, dall’altro chi lo accusa di essere eccessivamente polemico. Quel che è certo è che Cassano, da sempre molto critico nei confronti dello stile di gioco di Inzaghi, continua a esprimere giudizi taglienti. Secondo lui, i successi ottenuti dal tecnico non bastano a cancellare ciò che considera una gestione fallimentare.

Tuttavia, i numeri parlano anche per Inzaghi: una Champions League sfiorata, diversi trofei nazionali conquistati, e una squadra che ha spesso mostrato solidità e qualità nel gioco. Le opinioni possono variare, ma le statistiche restano.

Con le sue affermazioni, Cassano conferma ancora una volta il suo ruolo di voce fuori dal coro nel panorama calcistico italiano, capace di accendere il dibattito e tenere viva l’attenzione su ogni tema caldo del momento.