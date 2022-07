Cassano: «Con il gioco di Allegri Di Maria non servirà nulla alla Juventus». Le parole dell’ex attaccante

Nel consueto appuntamento con la Bobo Tv Antonio Cassano ha lanciato una nuova frecciatina ad Allegri dopo l’arrivo di Di Maria alla Juve.

LE DICHIARAZIONI – «Di Maria per me è un giocatore favoloso che spesso è stato sottovalutato in carriera. Ricordiamo che ha vinto anche la Coppa America da protagonista. Ha messo la Juventus in stand by volendo un anno di contratto e prendendosi tutto il tempo per decidere. Se arriva è un giocatore fantastico. Lui, Robben e Giggs sono state le ali più forti degli ultimi venti anni. Ho però un dubbio. Se giochi come quest’anno, Di Maria non serve a niente e arrivi quarto lo stesso. Allegri deve giocare meglio, deve avere un’idea e pensare di fare un calcio all’europea come l’Atalanta. Non può pensare di fare 1-0 ogni partita e chiudersi in difesa con quei tre là davanti. La Juventus è la squadra più titolata d’Italia, ha undici milioni di tifosi e non fanno tre passaggi. Quest’anno la Juventus e l’Inter erano le squadre più forti. Basta andare avanti con il muso corto e 1-0. Non è più il calcio anni ottanta».