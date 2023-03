Cassano: «Inter-Juve? I nerazzurri hanno fatto malissimo, un vero disastro»

Antonio Cassano, ex giocatore, è tornato a parlare su Instagram dell’ultimo match di campionato tra Inter e Juventus

LE PAROLE – «La Juve ha strameritato la vittoria perché ha fatto un disastro l’Inter, malissimo. Poi l’allenatore continua a dire pezzo di storia, ma sta facendo un disastro. Al caro Rocchi faccio per la prima una domanda. E’ la prima volta che due giocatori, prima Rabiot di mano, poi Vlahovic la stoppa di mano anche se chiuso, poi durante l’azione ancora Vlahovic di mano: tre volte non sei riuscito a beccare una volta il fallo di mano sulle immagini. Ho la vaga impressione che sia in cattiva fede e in buona fede per la Juve, visto che anche con la Sampdoria gol di mano di Rabiot e a manfrina va alle volte. Cosa abbiamo deciso? Per questo ci prendono in culo in tutto il mondo. Chi pensa male pensa bene delle volte. L’impressione è che è stata una roba a dir poco oscena e vergognosa».