Cassano rivela: «Conte non voleva Pirlo alla Juventus»

Antonio Cassano ha rivelato un retroscena di quando Antonio Conte sedeva sulla panchina della Juventus

Intervenuto alla Bobo TV su Twitch, Antonio Cassano ha rilasciato queste parole.

«Noi interisti siamo obbligati a vincere lo scudetto. Se però abbiniamo a vincere una qualità di gioco e giocare bene ti porti avanti per gli anni a venire, altrimenti continuiamo a vincere in Italia e poi nelle Coppe facciamo un’altra volta delle figuracce. Vale per Inter, Juve e le altre. Quest’anno l’Inter è l’unica che può perdere lo scudetto. Conte non ha mai giocato bene, ha avuto quelle due e tre trame di gioco e tanta intensità. Le sue squadre hanno un’impronta, vuole solidità e l’ha sempre voluta. Tutte le sue squadre hanno sempre giocato allo stesso modo. Quel qualcosa in più alla Juve gliel’ha dato un giocatore che lui non voleva, che era Pirlo. In Champions andava sempre a casa, a volte ai gironi, a volte più avanti ma ha sempre fatto fatica. Le sue squadre sono sempre difensive, non saranno mai belle e che giocano un bel calcio. Non è un’idea che mi piace ma la sua idea di calcio va rispettata».