Cassano: «Ronaldo finito da quattro anni, non ce la fa più e mette in difficoltà lo United»

Antonio Cassano ha detto la sua su Cristiano Ronaldo dopo l’ultima polemica legata al fuoriclasse portoghese

Il pensiero di Cassano su Cristiano Ronaldo alla Bobo TV:

SENTENZA CASSANO – “Bisogna avere amor proprio e la dignità di dire ‘Sono arrivato’. Il suo procuratore e chi gli sta intorno lo fanno passare come il più forte, ma non hanno capito che sono 3-4 anni che non ce la fa più. Continuerà a fare gol in mille modi, ma a livello di movimenti non ce la fa più. Deve avere amor proprio, quest’estate doveva dirsi: ‘Ok, vado allo Sporting, faccio il Mondiale e arrivederci a tutti’. Invece mette in difficoltà il Manchester United, la sua squadra, con cui ha fatto la storia. Poi fa ste figure, figure che avrei potuto fare io”.