Castan lascia la Roma: possibilità Frosinone

L’avventura di Leandro Castan alla Roma è giunta al termine: il giocatore, non convocato per il ritiro giallorosso, piace al Frosinone

Il futuro di Leandro Castan sarà di certo lontano dalla Roma. Il giocatore, escluso dai convocati del tecnico Eusebio Di Francesco per il ritiro giallorosso (Leggi qui l’elenco completo) è finito nel mirino del Frosinone, club neo promosso in Serie A. L’operazione, però, non è affatto semplice: il brasiliano, infatti, percepisce uno stipendio insostenibile per la società di Maurizio Stirpe. Le possibilità che l’affare possa andare in porto, dunque, sono tutte legate alla volontà del giocatore di ridurre il proprio ingaggio.