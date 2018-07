Roma, Peres tagliato dal ritiro: San Paolo più vicino

La Roma ha diramato la lista dei convocati per il ritiro di Trigoria nei prossimi giorni: domenica è previsto il raduno mentre da lunedì si comincerà a lavorare agli ordini di mister Eusebio Di Francesco. Nell’elenco diramato dalla società giallorossa però è stato escluso Bruno Peres. Il terzino brasiliano è il primo sulla lista dei partenti. Con il ritorno di Karsdorp a pieno regime e il possibile rinnovo di Florenzi, non c’è più spazio per lui sulla corsia mancina.

Il calciatore nelle scorse settimane è stato vicinissimo al Torino. Le due società avevano trovato l’accordo sulla base di un prestito da 1 mln di euro con un riscatto fissato a 6 mln per la prossima stagione, legato al raggiungimento minimo di presenze. Quando sembrava tutto fatto è stato lo stesso calciatore a far saltare il tavolo, prima accampando richieste economiche sempre più onerose e poi giocandosi la carta delle questioni personali.

La famiglia infatti ha spinto per un suo ritorno in Brasile ponendo un vedo sul trasferimento in granata. A farsi avanti allora è stato in San Paolo che però non aveva alcuna intenzione di acquistare il cartellino del calciatore. Dopo un breve tira e molla la Roma ha deciso di accettare la soluzione del prestito pur di liberarsi di un ingaggio pesante e di un calciatore considerato ormai di troppo.

Ecco la lista dei convocati:

ANTONUCCI Mirko

BIANDA William

CAPRADOSSI Elio

CARDINALI Matteo

CORIC Ante

CRISTANTE Bryan

DE ROSSI Daniele

DEFREL Gregoire

DZEKO Edin

EL SHAARAWY Stephan

FLORENZI Alessandro

GONALONS Maxime

GRECO Stefano

JESUS NUNES Juan Guilherme

KARSDORP Rick

KLUIVERT Justin

MANOLAS Konstantinos

MARCANO Ivan

MIRANTE Antonio

PASTORE Javier

PELLEGRINI Luca

PELLEGRINI Lorenzo

PEROTTI Diego

RICCARDI Alessio

ROMAGNOLI Andrea

SANTON Davide

SANTOS DA SILVA Gerson

SCHICK Patrik

STROOTMAN Kevin

UNDER Cengiz

VERDE Daniele