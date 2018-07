Saudade Bruno Peres: accordo molto vicino con il San Paolo

Bruno Peres pronto a tornare in Brasile: accordo vicino tra Roma e San Paolo per un affare di circa 8 milioni di euro

Dall’ombra della mole alle spiagge brasiliane. Bruno Peres è ad un passo dal ritorno in Brasile, il terzino giallorosso è infatti molto vicino ad approdare al San Paolo che sta per chiudere la trattativa con la Roma. Più fonti infatti danno l’esterno sudamericano ormai ad un passo dal trasferimento al San Paolo, che sta lavorando su due opzioni in particolare: il prestito con diritto di riscatto per un affare di circa 8 milioni di euro; oppure l’obbligo di riscatto, abbassando però la quota del prestito oneroso. Le due società stanno trattando per trovare l’intesa definitiva, che ad oggi sembra comunque molto vicina.

Trattativa che ha visto beffato il Torino di Mazzarri, che sul pupillo del popolo granata puntava fortemente. Sia la bassa offerta da parte del club di Cairo che la poca convinzione di Bruno Peres nell’accettare la destinazione granata non hanno permesso la chiusura della trattativa, favorendo l’inserimento decisivo del San Paolo. Dopo 113 presenze e 8 gol, Bruno Peres saluta la Serie A.