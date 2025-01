Castellanos, una notte di battaglia che finisce con un rosso: le pagelle dell’attaccante della Lazio

Le pagelle del Taty Castellanos, attaccante della Lazio, nella sconfitta contro la Roma: è tra i migliori dei suoi, ma quel rosso abbassa la media

Può essere un Derby della Capitale senza una rissa da saloon nel finale? Ovviamente no! Quello che serve è solo una miccia e l’innesco e quelli li fornisce il Taty Castellanos. L’argentino della Lazio combatte per tutta la partita, è uno dei migliori nella debacles biancoceleste, ma nel finale perde la testa, rifilando una tacchettata a Hummels di reazione che scatena la bagarre e come risultato si prende un rosso che gli costerà forse più di una giornata. Le sue pagelle, tra bocciature nette e qualcuno che spezza una lancia a suo favore.

LA GAZZETTA DELLO SPORT 6 – «Mezzo voto in meno per l’espulsione, ma davanti è l’unico che lotta e crea pericoli alla difesa romanista, sfiorando il gol un paio di volte».

CORRIERE DELLO SPORT 5 – «È troppo solo, si deve sbattere e fatica a trovare spazio, anche perché riceve poca assistenza. Dopo l’intervallo, con Dia, viene fuori a giocare e ha la possibilità di svariare. Tira, è pericoloso, discute con mezza Roma. E alla fi ne, assestando una tacchettata a Hummels, becca il rosso».

TUTTOSPORT 7.5 – «Lavoro difficile e tra i pochi a salvarsi fino al rosso che gli costa l’espulsione nel finale».

IL MESSAGGERO 6 – «Sgomita, lotta per i compagni, ma non ha mai una palla vera per calciare in porta. Deve fare tutto da solo nella ripresa: prova prima a sfondare la rete con un’iniziativa personale e poi con un rasoterra deviato con le unghie da Svilar. Nel finale si becca un’espulsione regalata. Guerriero».

CORRIERE DELLA SERA 5.5 – «È un «gaucho» argentino che morde il freno che accetta tutte le sfide non solo verbali. E alla fine rimedia il rosso».

REPUBBLICA 4 – «Si sveglia nella ripresa, tardi. Delude e si fa espellere nel finale».