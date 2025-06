Castellanos Lazio, futuro lontano dalla Capitale? Piace in Spagna e Inghilterra

Il Taty Castellanos potrebbe lasciare la Lazio? In biancoceleste sta bene ma è tentato dalle sirene della Liga e della Premier League

Il Taty Castellanos si sta preparando per la prossima stagione, ma il suo futuro alla Lazio resta incerto. L’attaccante argentino ha recentemente fatto visita alla sua ex squadra, il New York City FC, assistendo alla loro vittoria per 4-0 contro l’Atlanta United e ricevendo una dedica speciale dall’ex compagno Maxi Moralez. Nonostante Castellanos si trovi bene a Roma e la Lazio sia felice di trattenerlo, il club è aperto a valutare offerte, a condizione che siano ritenute adeguate.

Secondo Il Messaggero, Castellanos non è interessato a un ritorno in MLS né a trasferimenti in campionati esotici come quello saudita. Il suo obiettivo è rimanere in Europa, dove gode di un certo interesse. In Premier League, club come Wolverhampton, Everton e West Ham continuano a monitorarlo. Anche in Liga il suo nome è sui taccuini di Villarreal e Real Betis. La Lazio, tuttavia, ha fissato un prezzo chiaro: non accetterà offerte inferiori ai 35 milioni di euro per cedere il cartellino del giocatore.