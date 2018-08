Castillejo e Laxalt ufficialmente del Milan. Ceduti Bacca e Lapadula

Il Milan ha ufficializzato gli ultimi due acquisti della sua sessione di calciomercato. Castillejo e Laxalt sono rossoneri

Doppio colpo del Milan. Il club rossonero ha ingaggiato Samu Castillejo e Diego Laxalt: entrambi i calciatori arrivano a titolo definitivo. Contestualmente sono stati ceduti Carlos Bacca e Gianluca Lapadula. Questo il comunicato: «AC Milan comunica di aver acquisito a titolo definitivo dal Villarreal CF il diritto alle prestazioni sportive dell’attaccante Samuel Castillejo Azuaga (“Samu“) e di aver acquisito a titolo definitivo dal Genoa CFC il diritto alle prestazioni sportive del centrocampista Diego Sebastian LaxaltSuárez (“Diego”). Nato il 18 gennaio 1995 a Malaga, Samu è cresciuto calcisticamente nel settore giovanile della sua città. Nella prima stagione da professionista, a 19 anni, ha collezionato 34 presenze in Liga. Nel giugno 2015 approda al Villarreal, dove ha stabilmente fatto parte della formazione titolare».

Ufficializzate le cessioni di Lapadula e Bacca e ufficializzata la chiusura del mercato in entrata: «Nato il 7 febbraio 1993 a Montevideo, Diego ha fatto il suo esordio in Serie A nel 2013 con la maglia del Bologna proprio contro il Milan. Vanta ad oggi 130 presenze nel nostro campionato tra Genoa, Bologna e Empoli. Ha recentemente disputato il Mondiale con l’Uruguay arrivando fino ai quarti di finale. Con l’arrivo di Bakayoko, Castillejo e Laxalt, AC Milan termina le operazioni in entrata di questa sessione estiva di mercato. Il Club comunica la contestuale cessione a titolo definitivo dell’attaccante Carlos Arturo Bacca Ahumada al Villarreal CF e dell’attaccante Gianluca Lapadula, sempre a titolo definitivo, al Genoa CFC. Il Club desidera ringraziare entrambi i giocatori per la professionalità dimostrata, augurando loro le migliori soddisfazioni sportive».