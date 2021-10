Castillejo e le due anime da record: Milan più forte della sfortuna

Il Milan ha battuto il Verona con una superlativa rimonta: l’ingresso di Castillejo e il cuore rossonero le chiavi di volta

Ci vuole cuore, grinta, tanta fame e testa per vincere determinate partite, in particolar modo oggi contro un avversario di buona caratura, andato in vantaggio di due gol nel primo tempo. Il Milan, senza Maignan, Theo Hernandez e Brahim Diaz trionfa a San Siro sotto un pubblico dalle grandi occasioni (circa 40 mila spettatori) e conquista tre punti d’oro in chiave Champions League.

Una vittoria nel segno di Samu Castillejo, giocatore che in questo mercato estivo era ad un passo dalla cessione, scartato dal progetto di Pioli ma che questa sera ha letteralmente cambiato il match con giocate di alta classe, aggressività e gol (su deviazione)

