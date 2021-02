Fiorentina, Castrovilli: «Voglio spaccare il mondo. Rinnovo? Va meritato»

Gaetano Castrovilli, centrocampista della Fiorentina, ha parlato ai microfoni di Radio Bruno Toscana: le sue dichiarazioni

SPEZIA – «Vincere venerdì con lo Spezia ci ha aiutato soprattutto mentalmente, ora siamo più liberi di giocare il nostro calcio. La panchina con lo Spezia mi ha fatto bene perché ultimamente non stavo giocando benissimo, Prandelli ha saputo entrare nella mia testa e mi ha spronato per dare il meglio di me. Noi giocatori d’altronde non siamo robot, questi periodi possono esserci, e in questi casi devi cercare di sbagliare poco, giocare facile e prendere fiducia. Parte tutto dalla testa. Venerdì quando sono entrato avevo voglia di spaccare il mondo, sono felice di come ho giocato».

FUTURO – «Il rinnovo va meritato sul campo. Ed anche io devo meritarmelo, trovare la continuità, devo migliorare ulteriormente. Quando un giocatore rinnova significa che sta facendo bene e in quel caso ne sarei felice, ma nulla arriva per nulla».