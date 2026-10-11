Catanzaro, Gorgone in bilico: spunta Mignani per l’eventuale sostituzione – Calcio News 24

Il tecnico giallorosso rischia l’esonero dopo l’avvio di stagione negativo e il ko casalingo contro il Mantova: il ds Polito riflette sul futuro della panchina

La posizione di Giorgio Gorgone sulla panchina del Catanzaro è sempre più delicata. Dopo un avvio di stagione estremamente complicato e il pesante tonfo casalingo contro il Mantova, il club giallorosso sta valutando con attenzione il futuro della guida tecnica. Il direttore sportivo Ciro Polito ha parlato di riflessioni in corso prima di arrivare a una decisione definitiva, ma l’ipotesi dell’esonero va ormai messa in preventivo.

Ultime Notizie Serie A: tutte le novità del giorno sul massimo campionato italiano

Il rendimento della squadra non è stato finora all’altezza delle aspettative. Il Catanzaro non è riuscito a trovare continuità né sul piano dei risultati né su quello delle prestazioni, alimentando dubbi sempre più forti sulla permanenza di Gorgone. La sconfitta contro il Mantova ha ulteriormente appesantito il clima e potrebbe accelerare le valutazioni della società.

Catanzaro, Mignani nome caldo se salta Gorgone

Secondo quanto riportato da calciocatanzaro.it, subito dopo il ko interno contro il Mantova sarebbe emerso anche un primo nome per l’eventuale sostituzione: quello di Michele Mignani. Un profilo che avrebbe una sua logica, considerando il precedente rapporto professionale con il direttore sportivo Polito ai tempi del Bari.

Per il momento, però, non è ancora arrivata la decisione definitiva. Il Catanzaro riflette, con Gorgone ancora formalmente al suo posto ma in una situazione sempre più instabile. Le prossime ore potrebbero essere decisive per capire se il club deciderà di andare avanti con l’attuale tecnico o aprire una nuova fase con un cambio in panchina.