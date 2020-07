Cavani Roma, l’intermediario: «Obiettivo della nuova proprietà»

Gaston Fernandez ha rivelato alcuni particolari sul possibile arrivo di Cavani alla Roma e sul cambio di proprietà

Gaston Fernandez, intermediario che starebbe lavorando per portare Edinson Cavani alla Roma, ha rivelato alcune novità circa il possibile cambio di proprietà del club. Ecco le sue dichiarazioni a El Pais.

«Mi hanno contattato per fare una proposta formale a Walter Guglielmone. Se questo gruppo acquisirà la Roma, vogliono Cavani in squadra. Tutto dipende da questo: ci sono trattative avanzate, ma non è facile acquisire un club così prestigioso. Ci sono molte cose da considerare, ma se l’affare si farà una delle loro priorità è Cavani. Sanno che sono vicino a Cavani e che parlo con lui di altre cose, non di calcio, perché il suo agente è Walter, però mi hanno chiamato e mi hanno detto di questa opportunità. Penso ci sia no buone possibilità, ma come dicevo tutto dipende dall’acquisto della Roma».