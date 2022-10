Ceballos, lungo stop per il centrocampista del Real Madrid? Qual è la situazione del giocatore spagnolo: le ultime

É un momento difficile per Dani Ceballos. Secondo AS, per il centrocampista del Real Madrid si parla di una lesione al tendine del ginocchio destro che lo terrebbe fuori dal campo da qui fino a dopo i Mondiali. Ieri, in conferenza stampa, Carlo Ancelotti presentando la gara di stasera Real Madrid-Shakhtar, ha parlato del suo giocatore, confermando la sua assenza.

Tra oggi e domani si dovrebbe sapere l’esatta portata dello stop con una risonanza magnetica che chiarirà la situazione. L’infortunio arriva proprio nel momento in cui Ceballos avrebbe potuto dare continuità alle sue prestazioni. Ancelotti lo ha schierato titolare nell’ultima giornata di Liga, contro l’Osasuna, quando è poi stato sostituito all’ottavo della ripresa da Camavinga.