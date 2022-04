Ceferin: «Nuove regole finanziarie per aiutare e proteggere i club». Le parole del presidente della Uefa

Alexsander Ceferin, presidente Uefa, ha parlato così marginalmente al Comitato Esecutivo Uefa che ha approvato oggi il nuovo Regolamento in materia di licenze per club e sostenibilità finanziaria.

NUOVE REGOLE FINANZIARIE – «I primi regolamenti finanziari della UEFA, introdotti nel 2010, hanno ottenuto il loro scopo principale. Hanno contribuito a far risalire le finanze del calcio europeo e hanno rivoluzionato il modo in cui vengono gestite le squadre di calcio europee. Tuttavia, l’evoluzione dell’industria calcistica, insieme agli inevitabili effetti finanziari del pandemia, ha mostrato la necessità di una riforma globale e di nuove normative sulla sostenibilità finanziaria. La UEFA ha collaborato con i suoi stakeholder in tutto il calcio europeo per sviluppare queste nuove misure per aiutare i club ad affrontare queste nuove sfide. Questi regolamenti ci aiuteranno a proteggere il gioco e a prepararlo a qualsiasi potenziale shock futuro, incoraggiando al contempo investimenti razionali e costruendo un maggiore futuro sostenibile per il gioco».

MONDIALE OGNI DUE ANNI – «Siamo felici che la Fifa abbia ritirato la sua proposta per la Coppa del Mondo ogni due anni. Siamo contenti che abbia ascoltato il mondo del calcio. Non credo ci sia spazio per altre competizioni».

NUOVA CHAMPIONS – «Ne abbiamo parlato oggi, ma non vorrei dire altro pubblicamente perché le discussioni stanno andando avanti e non è stata ancora presa nessuna decisione ufficiale. Credo che ci sarà da aspettare un mese».