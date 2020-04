Ceferin risponde a Cellino: «Lui non gioca le coppe»

Il presidente dell’UEFA Ceferin ha parlato del futuro dei campionati nazionali e risposto alle parole di Cellino

Il presidente dell’UEFA Aleksander Ceferin ha parlato del futuro dei campionati nazionali: «Sono ottimista e fiducioso, la Liga sarà portata a termine così come la Serie A. Chiaramente oggi non posso promettere o garantire niente, tutto dipenderà della situazione di ciascun Paese».

Sulle dichiarazioni di Massimo Cellino: «Il Brescia non è vicino a classificarsi alle coppe europee. Non credo che le sue recenti parole fossero rivolte alla UEFA. Voglio sottolineare che non metteremo in pericolo nessuno e che ascolteremo tutti per trovare una soluzione adatta a ogni lega non appena i rispettivi governi ci daranno il via libera».