Ceferin sul fuorigioco: «Le linee più spesse sono essenziali»

Aleksander Ceferin, presidente della UEFA, è intervenuto ai microfoni di Sky Sports per analizzare la regola del fuorigioco. Ecco le sue parole e i possibili cambiamenti:

«Un centimetro di fuorigioco non è fuorigioco. Non è questo il significato della regola. E deve essere un errore evidente per fare intervenire il VAR. Le linee più spesse sono essenziali, non sono disegnate in modo soggettivo. Per un centimetro rischi di rovinare la storia di un club».