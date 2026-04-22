Celik Roma, irrompe un big di Serie A: novità decisive sul laterale in scadenza con i giallorossi! Le ultimissime di mercato

Celik Roma, cambia tutto: un top club di Serie A entra con decisione nella corsa al terzino giallorosso. Situazione in evoluzione

Zeki Çelik si prepara a diventare una delle occasioni più intriganti del prossimo mercato estivo. Il suo contratto con la Roma scadrà a giugno e, come riportato da calciomercato.com, il dialogo per un eventuale rinnovo è in una fase di profondo stallo. Con un ingaggio da 2 milioni, ampiamente sostenibile per le big italiane, il laterale turco è finito nel mirino della Juventus, che nelle scorse settimane ha già effettuato un sondaggio esplorativo per capire le intenzioni del giocatore. I bianconeri cercano un rinforzo affidabile per completare il mosaico tattico di Luciano Spalletti e l’idea di prenderlo a parametro zero rappresenterebbe una mossa di grande intelligenza.

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La concorrenza, però, si sta rapidamente intensificando. Nelle ultime ore si registra infatti il forte inserimento dell’Inter, pronta a valutare un affondo immediato. Çelik ha alzato il proprio rendimento in stagione, collezionando 29 presenze, 1 gol e 2 assist, numeri che hanno attirato l’attenzione dei nerazzurri. L’Inter vuole anticipare tutti, ma la Juventus resta vigile e pronta a intervenire al momento giusto. Avere in rosa un giocatore così duttile aumenterebbe sensibilmente la competitività del gruppo.

Le prossime settimane saranno decisive per delineare il futuro dell’esterno turco. La permanenza alla Roma appare sempre più complicata, aprendo la strada a una possibile asta tra le big italiane. La Juventus osserva con attenzione ogni movimento, pronta a sfruttare eventuali esitazioni per piazzare la zampata. Portare a termine l’operazione significherebbe rinforzare la difesa con criterio, ottimizzando il budget e costruendo una squadra sempre più solida e competitiva nella corsa al vertice.