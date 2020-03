Cellino scherza: «Spero annullino la Serie A»

Massimo Cellino ha parlato a La Politica nel Pallone, su Gr Parlamento, del caos in Serie A dopo i rinvii dell’ultima giornata

Massimo Cellino ha scherzato a La Politica nel Pallone, in onda su Gr Parlamento, sul rinvio delle ultime partite di Serie A: «Tutti guardano ai propri interessi e se tutti guardiamo ai nostri orticelli il problema non si affronta. O c’è un problema nazionale o ci prendiamo in giro ed è mortificante quanto è accaduto».

«Tutti ci giochiamo qualcosa. Se devo guardare al mio Brescia, spero che annullino il campionato, ma è ovvio che non si possa fare. Lecce-Atalanta, hanno fatto viaggiare i bergamaschi e se il problema virus è reale, non esiste che presa questa decisione. Si prendono delle decisioni per favori politici», ha concluso il presidente del Brescia.