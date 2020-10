Celtic, Laxalt: «Voglio fare il meglio, non importa se è contro il Milan»

Diego Laxalt parla della sua avventura ai Celtic Glasgow: ecco le parole del terzino uruguaiano passato agli scozzesi dal Milan

Diego Laxalt ha parlato del suo passaggio ai Celtic Glasgow dai canali ufficiali della società scozzese.

«Cercherò di fare il mio meglio e non importa quale sarà l’avversario da battere, che sia il Milan o chiunque altro. Io sono un giocatore che dà tutto in campo quando viene scelto dal proprio allenatore. Sono molto felice di essere il primo giocatore uruguaiano del Celtic, non avrei mai pensato di essere io il primo».