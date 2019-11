C’era una volta Juve Milan: l’incredibile dato sulla differenza tra le due rose

C’era una volta Juve Milan: l’incredibile dato che certifica la differenza di valore e di esperienza tra le due rose odierne

Passano gli anni e cambiano le epoche, ma Juve Milan mantiene sempre un fascino immutato. Almeno nell’immaginario comune. Perché, in campo, nelle ultime stagioni il divario si è ampliato clamorosamente.

La gara di domani sera a Torino, in questo senso, non farà certo eccezione. All’Allianz Stadium, infatti, si affronteranno due squadre che hanno in rosa una differenza di addirittura 1.131 presenze in Champions League.