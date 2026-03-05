Cessione Di Gregorio, il portiere verso l’addio alla Juve: tre club interessati! Ecco il prezzo fissato da Comolli

Cessione Di Gregorio, futuro incerto alla Juventus: adesso sono tre squadre interessate e la richiesta bianconera

Il futuro di Michele Di Gregorio alla Juventus si fa sempre più incerto: a due anni dal suo arrivo per raccogliere l’eredità di Szczęsny, il portiere ex Monza potrebbe essere inserito nella lista dei partenti già nella prossima sessione estiva. La sua permanenza dipende da un delicato domino dei portieri che coinvolge diverse squadre di Serie A, come riportato dal Corriere dello Sport, e che potrebbe spingerlo verso una nuova destinazione.

Tra le piste più concrete c’è la Fiorentina, soprattutto nel caso in cui De Gea dovesse accettare offerte dall’estero. Restano vigili anche Bologna e Atalanta, quest’ultima alla ricerca di un profilo affidabile qualora Carnesecchi dovesse lasciare Bergamo. La Juventus valuta Di Gregorio tra i 10 e i 15 milioni di euro, cifra necessaria per evitare una minusvalenza e che rappresenta la base minima per aprire una trattativa.

Con Comolli e Spalletti orientati verso portieri internazionali o giovani di prospettiva, il destino dell’estremo difensore sembra indirizzato lontano dalla Continassa. Per l’“Uomo del DiGre” potrebbe aprirsi un nuovo capitolo, alla ricerca di una maglia da titolare che a Torino non appare più garantita.