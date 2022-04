Cessione Milan: ecco quando potrebbe esserci il passaggio di proprietà del titolo rossonero

Tra gli argomenti di attualità in casa Milan c’è anche la cessione del club. Ecco una possibile data per il passaggio a Investcorp:

secondo quanto riportato da ‘Il sole 24 Ore’, la settimana appena iniziata potrebbe risultare quella decisiva per il closing: se tutto andrà come precisto, infatti, la firma per il passaggio del club rossonero potrebbe esserci il prossimo venerdì 29 aprile. Le negoziazioni – si legge. stanno proseguendo e sembra che ormai diversi paletti siano stati superati.