Cessione Roma: passaggio di consegne vicinissimo da Pallotta a Friedkin

Dan Friedkin è sempre più vicino a diventare il proprietario della Roma: sono ore decisive per il passaggio di consegne

La Roma è vicinissima a cambiare proprietario. Come riportato da Il Tempo, Pallotta è in New Jersey per firmare l’accordo con Dan Friedkin che diventerà quindi il nuovo numero uno giallorosso.

Dopo una lunga fase di studio e trattative, oggi sembra sia arrivato il momento delle firme decisiva: a sancire l’ufficialità ci sarà un comunicato della Roma, che cambierà proprietario dopo l’acquisto di Pallotta nel 2011.